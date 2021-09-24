"Мы видели, как он делал это на международной арене – совсем недавно, на Евро-2016. Уверен на все сто процентов, этот парень будет тренером.

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Я бы сделал ставку на то, что он станет возглавит Манчестер Юнайтед через 18 месяцев. Если они выиграют Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, любой из этих трофеев, то Сульшер останется на своем посту. Но если они ничего не выиграют, я думаю, у них уже есть тренер, который готов возглавить клуб.

Он мог бы взять в помощники опытного тренера, кого-то вроде Карлуша Кейруша, поскольку хорошо с ним знаком ", – цитирует Шервуда CaughtOffside.

Напомним, летом МЮ неожиданно вернул 36-летнего Роналду, подписав контракт с португальцем по схеме 2+1.

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