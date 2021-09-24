"Ми бачили, як він робив це на міжнародній арені – зовсім недавно, на Євро-2016. Упевнений на всі сто відсотків, цей хлопець буде тренером.

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Я б зробив ставку на те, що він стане очолить Манчестер Юнайтед через 18 місяців. Якщо вони виграють Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, будь-який з цих трофеїв, то Сульшер залишиться на своєму посту. Але якщо вони нічого не виграють, я думаю, у них вже є тренер, який готовий очолити клуб.

Він міг би взяти в помічники досвідченого тренера, когось на кшталт Карлуша Кейруша, оскільки добре з ним знайомий", – цитує Шервуда CaughtOffside.

Нагадаємо, влітку МЮ несподівано повернув 36-річного Роналду, підписавши контракт з португальцем за схемою 2+1.

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