Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду продолжает осваиваться в Манчестере после своего возвращения.

Роналду будет выступать под седьмым номером после своего возвращения в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный твиттер "красных дьяволов".

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В прошлом сезоне "семерка" была у Эдинсона Кавани, но уругваец уступил культовым номером Криштиану. Теперь форвард будет выступать под 21 номером.

Напомним, 31 августа Манчестер Юнайтед объявил о завершении трансфера Роналду. Криш присоединится к "красным дьяволам" уже после матчей сборных. Во второй раз дебютировать за манкунианцев португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.

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