Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду продовжує освоюватись у Манчестері після свого повернення.

Роналду виступатиме під сьомим номером після свого повернення в Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний твіттер "червоних дияволів".

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У минулому сезоні "сімка" була у Едінсона Кавані, але уругваєць поступився культовим номером Кріштіану. Тепер форвард виступатиме під 21 номером.

Нагадаємо, 31 серпня Манчестер Юнайтед оголосив про завершення трансферу Роналду. Кріш приєднається до "червоних дияволів" вже після матчів збірних. Вдруге дебютувати за манкуніанців португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

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