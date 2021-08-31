Манчестер Юнайтед официально завершил громкий камбэк Роналду
"Красные дьяволы" поставили точку в громком возвращении Криштиану Роналду на Олд Траффорд.
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о завершении трансфера Роналду. Португалец подписал контракт сроком на 2 года с возможностью продлить соглашение еще на год.
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Ранее Ювентус раскрыл информацию о сумме перехода Криштиану – туринцы получат 15 млн евро и еще 8 млн бонусов, которые должны быть оплачены в течение 5 лет.
Напомним, что Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду в Англию 27 августа. Криш должен присоединиться к "красным дьяволам" уже после матчей сборных. Во второй раз дебютировать за манкунианцев португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.
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