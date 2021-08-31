Ювентус рассекретил информацию о продаже Роналду в Манчестер Юнайтед – туринцы на своем официальном сайте сообщили, что получат 15 млн евро и еще 8 млн бонусов.

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Отмечается, что эта сумма будет выплачиваться в течение 5 лет. Интересно, что трансфер Криштиану в Ювентус стал убыточным для "старой синьоры" – с учетом суммы (100 млн) его перехода из Реала в бюджете клуба образовался дефицит в размере 14 млн евро.

Напомним, несколько дней назад Роналду оформил свое возвращение на Олд Траффорд. Ожидается, что Криштиану присоединится к Манчестер Юнайтед после паузы на матчи сборных.

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