Роналду в компании очаровательной девушки оторвался в Лондоне в ресторане с дорогущим вином

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду приехал с семьей в Лондон на Итоговый турнир ATP.

33-летний португалец посетил стартовый матч первой ракетки мира Новака Джоковича, который в двух сетах одолел американца Джона Изнера.

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Криштиану пытается максимально полезно провести время в Лондоне. Накануне Роналду в компании его подруги Дорджины Родригес заметили в ресторане Scott's, в котором бутылка вина стоит 9 тысяч фунтов.

Кроме того, португалец, которого Фернанду Сантуш опять не вызвал в состав национальной команды, поселился в фешенебельном отеле Bulgari, где цена номера составляет все те же 9 тыс. фунтов.