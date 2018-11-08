toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛИГА ЕВРОПЫ

Роналду не поможет сборной Португалии в заключительных матчах Лиги наций

16:40 10 Читати українською
Роналду не поможет сборной Португалии в заключительных матчах Лиги наций
Криштиану Роналду / Reuters

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду не получил вызов в национальную команду Португалии на решающие поединки Лиги наций против Италии и Польши.

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш обнародовал список из 25-ти игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам национальной команды. Об этом сообщает официальный твиттер Португальской футбольной федерации.

Луис Энрике после конфликта вызвал в сборную Испании опального Альбу и двух новичков на матче с Хорватией и Боснией

Вратари: Бету, Клаудиу Рамуш, Руй Патрисиу

Защитники: Соареш, Канселу, Фонте, Нету, Пепе, Диаш, Руй, Геррейру

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Перейра, Гомеш, Мариу, Пицци, Ренату Санчеш, Невеш, Виллиам Карвалью

Нападающие: Андре Силва, Брума, Гедеш, Эдер, Рафа, Бернарду Силва

В перечень игроков не попал форвард Ювентуса Криштиану Роналду, хотя ранее сообщалось, что португалец вернется в сборную на заключительные матчи Лиги наций.

Сборная Португалии 17 ноября сыграет с итальянцами на выезде, а 20-го – примет Польшу дома. В данный момент португальцы лидируют в группе A3, набрав 6 очков из шести возможных.

Лига наций5 тур

Италия - Португалия: Суббота 17 ноября 2018

Италия
до матча
9
дн
:
5
час
:
3
мин
Португалия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Лига наций Италия - Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
13
мин
Динамо Киев
19:55
Ренн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук