Роналду не поможет сборной Португалии в заключительных матчах Лиги наций

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду не получил вызов в национальную команду Португалии на решающие поединки Лиги наций против Италии и Польши.

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш обнародовал список из 25-ти игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам национальной команды. Об этом сообщает официальный твиттер Португальской футбольной федерации.

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Вратари: Бету, Клаудиу Рамуш, Руй Патрисиу

Защитники: Соареш, Канселу, Фонте, Нету, Пепе, Диаш, Руй, Геррейру

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Перейра, Гомеш, Мариу, Пицци, Ренату Санчеш, Невеш, Виллиам Карвалью

Нападающие: Андре Силва, Брума, Гедеш, Эдер, Рафа, Бернарду Силва

В перечень игроков не попал форвард Ювентуса Криштиану Роналду, хотя ранее сообщалось, что португалец вернется в сборную на заключительные матчи Лиги наций.

Сборная Португалии 17 ноября сыграет с итальянцами на выезде, а 20-го – примет Польшу дома. В данный момент португальцы лидируют в группе A3, набрав 6 очков из шести возможных.