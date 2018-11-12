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Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 лучших, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов

22:35 53 Читати українською
Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 лучших, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов
Золотая бутса 2019: Эмилиано Сала – лучший бомбардир из топ-5 лиг Европы

"Футбол 24" начинает следить за таблицей лучших бомбардиров сезона в Европе. "Золотая бутса 2019" – кто же получит эту награду после Месси?

Итак, уже ноябрь, а пока что в рейтинге бомбардиров Золотая бутса 2019 до сих пор лидируют представители низших по рангу и коэффициенту лиг. Среди них и украинец. Форвард Левадии Роман Дебелко, который принадлежит Карпатам, но до декабря 2018 забивает в аренде, занимает высокое пятое место в рейтинге. На счету 25-летнего нападающего 27 голов и 10 ассистов за 36 матчей в чемпионате Эстонии. Возглавляют рейтинг также представители местного первенства. Бразилец Лилиу забил 21 гол, а грузин Закария Бегларишвили – 30. Вместе с тем следует отметить, что в рейтинге Золотая бутса голы представителей эстонской лиги умножают только на 1. На 3-м месте бразилец Паулиньо, который за шведский Хакен наколотил 20 мячей (коэффициент чемпионата 1,5, поэтому это 30 очков). Еще один, кто опережает Дебелко, – форвард ирландского Дандолк Патрик Хобан (29 голов)

Месси пятый раз выиграл "Золотую бутсу"

Показатель голов в топ-5 чемпионатах умножается на 2. Таким образом нападающий Нанта Эмилиано Сала, который забил 11 голов во французской Лиге 1, делит с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе 8-е место (по 22 очка). Партнер последнего Неймар отметился 10 раз за сезон и занимает 12-ю строчку по количеству очков в Золотой бутсе и 3-ю в лучших чемпионатах Европы.

Лео Месси (действующий обладатель трофея пока только 16-й) и Луис Суарес (оба Барселона), Кшиштоф Пьонтек (Дженоа) и Лука Йович (Айнтрахт) забили по 9 голов и занимают в общем зачете места с 15-го по 20-е. Фактически именно эти бомбардиры из лучших лиг будут вести борьбу за звание лучшего голеадора Европы 2018/19, когда в менее значимых первенствах завершится сезон.

Золотий бутс 2019

Лучший бомбардир чемпионата Украины занимает лишь 26-е место в зачете. Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес забил 11 голов (коэффициент УПЛ – 1,5), поэтому заработал 16,5 балла в общем зачете. Лучший голеадор Премьер-лиги среди украинцев, вингер Карпат Марьян Швед забил 8 мячей и занимает 128-е место с 12-ю очками.

Криштиану Роналду, который получал награду 4 раза (только у Месси их больше), пока что плетется на 39-м месте (8 голов, 16 очков). Даже в рамках чемпионата Италии форвард Ювентуса делит 2-3 места с Иммобиле и уступает Пьонтеку.

И еще один интересный момент, который выходит немного за рамки Золотой бутсы: полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко за последние 4 матча забил 5 голов во всех турнирах – больше только у Месси (6). Суарес и Сала отличились также по 5 раз, а Роналду и Ройс того меньше – 4.

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