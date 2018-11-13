Роналду в компанії чарівної дівчини відірвався в Лондоні у ресторані з дорогущим вином

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду приїхав з родиною до Лондона на Підсумковий турнір ATP.

33-річний португалець відвідав стартовий матч першої ракетки світу Новака Джоковіча, який у двох сетах здолав американця Джона Ізнера.

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Кріштіану намагається максимально корисно провести свій час у Лондоні. Напередодні Роналду у компанії його подруги Дорджини Родрігес помітили у ресторані Scott's, у якому пляшка вина коштує 9 тисяч фунтів.

Окрім того, португалець, якого Ренату Санчеш знову не викликав до складу національної команди, поселився у фешенебельному готелі Bulgari, де ціна номера складає все ті ж 9 тис. фунтів.