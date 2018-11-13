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Роналду с семьей посетил матч лучшего теннисиста планеты

00:25 29 Читати українською
Роналду с семьей посетил матч лучшего теннисиста планеты
Новак Джокович (справа) / Minuto Uno

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду воспользовался паузой на матчи сборных и посетил итоговый теннисный турнир ATP в Лондоне с участием первой "ракетки" мира Новака Джоковича.

Португальский нападающий с семьей приехал на матч сербского теннисиста в британской столице, сообщает Tennis TV.

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Звездный футболист посетил стартовый поединок Джоковича на итоговом турнире года против американца Джона Изнера. Вместе с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Роналду на матче присутствовали его девушка Джорджина Родригес и сын – Криштиану-младший.

Отметим, что Новак Джокович во второй половине 2018 года выиграл "Уимблдон", US Open и еще 2 турнира серии Мастерс. Ранее он досрочно гарантировал себе завершение года в статусе сильнейшего теннисиста планеты.

Теги
Италия Ювентус Ювентус Овертайм Криштиану Роналду Криштиану Роналду Криштану Роналду-младший Джорджина Родригес
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