Криштиану Роналду даже не нужно выходить на поле, чтобы создавать громкие инфоповоды.

Звезда Манчестер Юнайтед остался в запасе на матч против Тоттенхэма и вообще не вышел на поле. Решение Эрика Тен Хага оказалось совершенно верным, ведь команда в эффектном стиле разобралась с прямым конкурентом.

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Роналду решил не ждать финального свистка, чтобы поздравить партнеров. Трансляция зафиксировала, как 37-летний португалец встал со скамейки запасных и показательно ушел в раздевалку до завершения игры. В рамках нынешнего сезона АПЛ Криш наиграл всего 340 минут и отличился одним голом.

"Я видел это, но не разговаривал с Роналду. Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Сегодня мы празднуем победу, а дальше нужно готовиться к матчу против Челси", – сказал Тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.

Cristiano Ronaldo went down the tunnel at Old Trafford before final whistle. #MUFC



Erik ten Hag: “I will deal with that tomorrow, not today. We are now celebrating this victory”. pic.twitter.com/Ll4raQovL8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2022

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