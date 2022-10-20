Роналду устроил эгоистическое шоу в концовке матча против Тоттенхэма – Тен Хаг обещает разобраться с португальцем
Криштиану Роналду даже не нужно выходить на поле, чтобы создавать громкие инфоповоды.
Звезда Манчестер Юнайтед остался в запасе на матч против Тоттенхэма и вообще не вышел на поле. Решение Эрика Тен Хага оказалось совершенно верным, ведь команда в эффектном стиле разобралась с прямым конкурентом.
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Роналду решил не ждать финального свистка, чтобы поздравить партнеров. Трансляция зафиксировала, как 37-летний португалец встал со скамейки запасных и показательно ушел в раздевалку до завершения игры. В рамках нынешнего сезона АПЛ Криш наиграл всего 340 минут и отличился одним голом.
"Я видел это, но не разговаривал с Роналду. Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Сегодня мы празднуем победу, а дальше нужно готовиться к матчу против Челси", – сказал Тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.
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