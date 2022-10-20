Задавленный Тоттенхэм без моментов

Тоттенхэм набрал хороший ход, навязывая борьбу за самые высокие позиции. Однако Антонио Конте потерял большую часть атакующего потенциала из-за травм Кулусевски и Ришарлисона. Пришлось перейти на 3-5-2. В этой схеме меньше креативных и быстрых игроков, но центр поля должен быть надежнее прикрыт. Впрочем, такой размен не сработал. Тоттенхэм просел и там, и здесь.

Ливерпуль нанес Ман Сити первое поражение в сезоне: Салах – герой, Клопп круто подготовился и сдержал Холанда

Манчестер Юнайтед выиграл центр поля. В первом тайме "дьяволы" нанесли 12 ударов из четырнадцатой зоны (по центру перед штрафной площадью). Бентанкур, Биссума и Хёйберг регулярно проваливались, не успевая накрывать оппонентов. Оттуда били все. И Каземиро, и Далот, и Бруно, и Антони, и Фред. Во втором тайме МЮ из той зоны дважды забил.

"Шпоры" вообще выглядели беспомощно. Если на старте они еще пытались отвечать собственными быстрыми атаками, то к минуте 30-й Манчестер Юнайтед полностью их задушил. Высоким прессингом, высокой интенсивностью. Гости бесчисленное количество раз теряли мяч на собственной половине. Победный гол МЮ начался с того, что Фернандеш обворовал Хёйберга.

Манчестер Юнайтед уверенно контролировал мяч на чужой половине, комбинировал, обострял, а главное – классно реагировал на ошибки. "Дьяволы" не давали разбежаться Сону и Кейну – лидеры Тоттенхэма были отрезаны от команды. У них три удара на двоих общим весом 0,1xG. Кейн нашел свой шанс после паса Перишича, однако 1) с острого угла не забил; 2) там был офсайд.

Матч сезона от Фреда, Рашфорду нужно прибавлять

Героем манкунианцев неожиданно стал Фред. Бразилец вернулся в основу только из-за проблем Эриксена, но отыграл на высоком уровне. Рядом с Каземиро он имел возможность активнее подключаться к атакам, где прекрасно себя проявил. В активе экс-хавбека Шахтера 3 передачи под удар. Одна из которых была шедевральной – разрезал из глубины, выведя Рашфорда один на один с вратарем.

Фред забил с помощью рикошета, но "шпоры" столько позволяли ему бить (6 ударов), что гол отнюдь не назовешь случайным. Перед вторым взятием ворот бразилец тоже оказался в нужном месте и подыграл Бруну. А еще он заработал острый штрафной, с которого Фернандеш чуть не забил – Льорис вытащил мяч из-под перекладины. Французский голкипер стал причиной того, что интрига держалась хоть час. У него 8 сейвов.

Другая причина – Рашфорд. Моментов у МЮ было много, транжирили все (Антони попал в штангу). Однако выделялся Маркус. Он испортил два 100-процентных шанса. Роналду решает такие эпизоды с закрытыми глазами, а Рашфорд просто бьет в голкипера, когда перед ним пустые ворота. Чувствуется, что англичанин не может обрести уверенность в себе. Даже после дубля Арсеналу. Он должен был значительно раньше закрывать матч.

Манчестер Юнайтед все равно уверенно победил, набрал 19 очков и поднялся на 5-е место в АПЛ. Далее – выездное сражение с Челси за зону Лиги чемпионов. Тоттенхэм, сыграв на один матч больше, остался на третьей строчке (23 балла).

МЮ обыграл Эвертон с голом Роналду, выдав мощный тайм – Миколенко повторил судьбу Зинченко и потолкался с Бруну