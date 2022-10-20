Манчестер Юнайтед уверенно задушил Тоттенхэм – сверкал сенсационный герой "дьяволов" с украинским прошлым
Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм (2:0) в центральном матче 12 тура АПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Задавленный Тоттенхэм без моментов
Тоттенхэм набрал хороший ход, навязывая борьбу за самые высокие позиции. Однако Антонио Конте потерял большую часть атакующего потенциала из-за травм Кулусевски и Ришарлисона. Пришлось перейти на 3-5-2. В этой схеме меньше креативных и быстрых игроков, но центр поля должен быть надежнее прикрыт. Впрочем, такой размен не сработал. Тоттенхэм просел и там, и здесь.
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Манчестер Юнайтед выиграл центр поля. В первом тайме "дьяволы" нанесли 12 ударов из четырнадцатой зоны (по центру перед штрафной площадью). Бентанкур, Биссума и Хёйберг регулярно проваливались, не успевая накрывать оппонентов. Оттуда били все. И Каземиро, и Далот, и Бруно, и Антони, и Фред. Во втором тайме МЮ из той зоны дважды забил.
"Шпоры" вообще выглядели беспомощно. Если на старте они еще пытались отвечать собственными быстрыми атаками, то к минуте 30-й Манчестер Юнайтед полностью их задушил. Высоким прессингом, высокой интенсивностью. Гости бесчисленное количество раз теряли мяч на собственной половине. Победный гол МЮ начался с того, что Фернандеш обворовал Хёйберга.
Манчестер Юнайтед уверенно контролировал мяч на чужой половине, комбинировал, обострял, а главное – классно реагировал на ошибки. "Дьяволы" не давали разбежаться Сону и Кейну – лидеры Тоттенхэма были отрезаны от команды. У них три удара на двоих общим весом 0,1xG. Кейн нашел свой шанс после паса Перишича, однако 1) с острого угла не забил; 2) там был офсайд.
Матч сезона от Фреда, Рашфорду нужно прибавлять
Героем манкунианцев неожиданно стал Фред. Бразилец вернулся в основу только из-за проблем Эриксена, но отыграл на высоком уровне. Рядом с Каземиро он имел возможность активнее подключаться к атакам, где прекрасно себя проявил. В активе экс-хавбека Шахтера 3 передачи под удар. Одна из которых была шедевральной – разрезал из глубины, выведя Рашфорда один на один с вратарем.
Фред забил с помощью рикошета, но "шпоры" столько позволяли ему бить (6 ударов), что гол отнюдь не назовешь случайным. Перед вторым взятием ворот бразилец тоже оказался в нужном месте и подыграл Бруну. А еще он заработал острый штрафной, с которого Фернандеш чуть не забил – Льорис вытащил мяч из-под перекладины. Французский голкипер стал причиной того, что интрига держалась хоть час. У него 8 сейвов.
Другая причина – Рашфорд. Моментов у МЮ было много, транжирили все (Антони попал в штангу). Однако выделялся Маркус. Он испортил два 100-процентных шанса. Роналду решает такие эпизоды с закрытыми глазами, а Рашфорд просто бьет в голкипера, когда перед ним пустые ворота. Чувствуется, что англичанин не может обрести уверенность в себе. Даже после дубля Арсеналу. Он должен был значительно раньше закрывать матч.
Манчестер Юнайтед все равно уверенно победил, набрал 19 очков и поднялся на 5-е место в АПЛ. Далее – выездное сражение с Челси за зону Лиги чемпионов. Тоттенхэм, сыграв на один матч больше, остался на третьей строчке (23 балла).
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