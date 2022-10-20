Кріштіану Роналду навіть не потрібно виходити на поле, щоб створювати гучні інфоприводи.

Зірка Манчестер Юнайтед залишився у запасі на матч проти Тоттенхема і зрештою взагалі не вийшов на поле. Рішення Еріка Тен Хага виявилось абсолютно правильним, адже команда у ефектному стилі розібралася з прямим конкурентом.

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Роналду вирішив не чекати фінального свистка, щоб привітати партнерів. Трансляція зафіксувала, як 37-річний португалець встав з лави запасних і показово пішов у роздягальню до завершення гри. В рамках нинішнього сезону АПЛ Кріш награв лише 340 хвилин і відзначився одним голом.

"Я бачив це, але не розмовляв з Роналду. Я розберуся із цим завтра, не сьогодні. Сьогодні ми святкуємо перемогу, а далі потрібно готуватися до матчу проти Челсі", – сказав Тен Хаг на післяматчевій прес-конференції.

Cristiano Ronaldo went down the tunnel at Old Trafford before final whistle. #MUFC



Erik ten Hag: “I will deal with that tomorrow, not today. We are now celebrating this victory”. pic.twitter.com/Ll4raQovL8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2022

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