Роналду влаштував егоїстичне шоу в кінцівці матчу проти Тоттенхема – Тен Хаг обіцяє розібратися з португальцем
Кріштіану Роналду навіть не потрібно виходити на поле, щоб створювати гучні інфоприводи.
Зірка Манчестер Юнайтед залишився у запасі на матч проти Тоттенхема і зрештою взагалі не вийшов на поле. Рішення Еріка Тен Хага виявилось абсолютно правильним, адже команда у ефектному стилі розібралася з прямим конкурентом.
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Роналду вирішив не чекати фінального свистка, щоб привітати партнерів. Трансляція зафіксувала, як 37-річний португалець встав з лави запасних і показово пішов у роздягальню до завершення гри. В рамках нинішнього сезону АПЛ Кріш награв лише 340 хвилин і відзначився одним голом.
"Я бачив це, але не розмовляв з Роналду. Я розберуся із цим завтра, не сьогодні. Сьогодні ми святкуємо перемогу, а далі потрібно готуватися до матчу проти Челсі", – сказав Тен Хаг на післяматчевій прес-конференції.
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