Второе подряд поражение Миколенко и Ко в АПЛ в видеообзоре поединка Тоттенхэм – Эвертон – 2:0
22:55 - Читати українською
"Шпоры" одержали уверенную победу над Эвертоном в матче 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Тоттенхэм – Эвертон на Футбол 24.
В первом тайме команды обменялись моментами Кейна и Онана, но на перерыв Тоттенхэм и Эвертон ушли без голов. А в начале второй половины Пикфорд не смог зафиксировать мяч и сбил Кейна, который сразу попытался обокрасть вратаря. Харри уверенно реализовал пенальти. Хёйбьерг под занавес встречи сделал преимущество "шпор" убедительным.
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Таким образом, Тоттенхэм набрал 23 очка и догнал Манчестер Сити, а Эвертон Миколенко с 10 пунктами остался четырнадцатым.
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