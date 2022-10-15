"Шпоры" одержали уверенную победу над Эвертоном в матче 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Тоттенхэм – Эвертон на Футбол 24.

В первом тайме команды обменялись моментами Кейна и Онана, но на перерыв Тоттенхэм и Эвертон ушли без голов. А в начале второй половины Пикфорд не смог зафиксировать мяч и сбил Кейна, который сразу попытался обокрасть вратаря. Харри уверенно реализовал пенальти. Хёйбьерг под занавес встречи сделал преимущество "шпор" убедительным.

Тоттенхэм дожал жалкий Эвертон и догнал Ман Сити в АПЛ – слабый матч Миколенко, ошибка лидера стала роковой

Таким образом, Тоттенхэм набрал 23 очка и догнал Манчестер Сити, а Эвертон Миколенко с 10 пунктами остался четырнадцатым.