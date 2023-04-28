Не так давно Аль-Наср проиграл Аль-Вехде, а единственный гол во встрече забил Жан-Давид Бегель. После финального свистка француз надеялся получить сувенир от Роналду, однако суперзвезде было совсем не до теплых разговоров.

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"Я был немного разочарован. В конце игры я сказал Роналду, что я его большой фанат и попросил футболку. Он пожал мне руку, даже не смотря на меня, с очень пренебрежительным видом. Я был немного удивлен поведением Роналду, хотя и понимал его разочарование из-за поражения. Он и на поле вел себя не очень – постоянно раздражен, кричит на своих товарищей по команде", – поделился Бегель в интервью L'Equipe.

Нынешний сезон складывается для Роналду ужасно. МЮ с позором выгнал 38-летнего португальца, который теперь рискует остаться без титула даже в Саудовской Аравии.

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