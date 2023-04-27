Как информирует Saudi Gazette, это решение было связано с давлением со стороны болельщиков после двух подряд поражений команды в течение недели, что привело к увеличению отставания от Аль-Иттихада до потенциальных 6 очков (у соперника осталась игра в запасе) и вылету из национального Кубка.

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Ожидается, что отставка Аль-Муаммара будет принята в ближайшие два дня, а действующий совет директоров будет распущен. Тем самым руководитель Аль-Насра продержался на своём посту 2 года.

Эта отставка также могла быть связана с информацией ArabiaNews50. Согласно источнику, Мусалли Аль-Муаммар заявил: "В жизни меня обманывали дважды. Первый раз, когда я попросил три кебаба, а мне дали только два. Второй раз – при подписании Криштиану Роналду".

Mundo Deportivo успел опровергнуть эти слова, назвав их фейковыми. Но дыма без огня не бывает, и кажется, что это тот самый случай.

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