Нещодавно Аль-Наср програв Аль-Вехді, а єдиний гол в зустрічі забив Жан-Давід Бегель. Після фінального свистка француз сподівався отримати сувенір від Роналду, однак суперзірці було зовсім не до теплих розмов.

Президент Аль-Насра подав у відставку – йому приписують порівняння Роналду з кебабом

"Я був трохи розчарований. Наприкінці гри я сказав Роналду, що я його великий фанат і попросив футболку. Він потис мені руку, навіть не дивлячись на мене, з дуже зневажливим виглядом. Я був трохи здивований поведінкою Роналду, хоч і розумів його розчарування через поразку. Він і на полі поводився не дуже – постійно роздратований, кричить на своїх товаришів по команді", – поділився Бегель в інтерв'ю L'Equipe.

Нинішній сезон складається для Роналду жахливо. МЮ з ганьбою вигнав 38-річного португальця, який тепер ризикує залишитися без титулу навіть у Саудівській Аравії.

Роналду відстав від лідера на шість очок через ефектний гол на 90+16 – відео панєнки