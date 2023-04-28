Роналду отстал от лидера на шесть очков из-за эффектного гола на 90+16 – видео паненки
Аль-Иттихад одержал очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии.
Лидер турнирной таблицы чемпионата Саудовськой Аравии принимал Аль-Шабаб. Матч был очень напряжен и интрига продолжалась до последних секунд. Аль-Иттихад быстро повел в счете, но гости смогли отыграться после перерыва. Бепендза мог вывести Аль-Шабаб вперед на 90-й минуте матча, но неудачно пробил 11-метровый.
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В конце встречи хозяева остались в меньшинстве, а судья добавил целых 16 минут к матчу. На 14 добавленной минуте игроки Аль-Иттихад заработали пенальти. Хамадаллах пробил хитро, паненкой. Вратарь такого не ожидал и с ударом не справился.
Финальный свисток зафиксировал победу Аль-Иттихад, который увеличил свой отрыв от Аль-Насра, в котором выступает Криштиану Роналду, до шести очков.
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