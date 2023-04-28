Лидер турнирной таблицы чемпионата Саудовськой Аравии принимал Аль-Шабаб. Матч был очень напряжен и интрига продолжалась до последних секунд. Аль-Иттихад быстро повел в счете, но гости смогли отыграться после перерыва. Бепендза мог вывести Аль-Шабаб вперед на 90-й минуте матча, но неудачно пробил 11-метровый.

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В конце встречи хозяева остались в меньшинстве, а судья добавил целых 16 минут к матчу. На 14 добавленной минуте игроки Аль-Иттихад заработали пенальти. Хамадаллах пробил хитро, паненкой. Вратарь такого не ожидал и с ударом не справился.

Финальный свисток зафиксировал победу Аль-Иттихад, который увеличил свой отрыв от Аль-Насра, в котором выступает Криштиану Роналду, до шести очков.

Suudi Arabistan'da lider Al Ittihad, 90+16'da penaltı golüyle kazandı. Al Nassr liderin 6 puan gerisine düştü.



Yaşananlar:



* +13 ilave süre.

* Al Shabab 89'da penaltı kaçırdı.

* Al Ittihad 90'da 10 kişi kaldı.

* Al Ittihad 90+16 penaltıyla 2-1 galippic.twitter.com/suYBCkSCZv — FutbolArena (@futbolarena) April 27, 2023

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