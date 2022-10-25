Португальца наказали после матча с Тоттенхэмом, во время которого он досрочно демонстративно покинул скамейку запасных, не сыграв ни одной минуты. После этого клуб отправил Криштиану тренироваться с молодежным составом.

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Сегодня воспитание Роналду завершилось. Эрик Тен Хаг провел разговор с 37-летним форвардом и дал разрешение на возвращение в команду, сообщает BBC. Португалец прибыл на тренировочную базу клуба и вместе с остальными игроками Манчестер Юнайтед готовится к матчу Лиги Европы против Шерифа.

Напомним, что после прихода Эрика Тен Хага на должность главного тренера Роналду потерял место в стартовом составе. В некоторых матчах нидерландец вообще не выпускал Криштиану на поле. Исключением стала лишь Лига Европы, где форвард лишь однажды не доиграл матч до конца.

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