Несмотря на то, что Роналду связывают с переходом в МЛС, Криштиану хочет остаться в Европе после ухода из Манчестер Юнайтед, написал Фабрицио Романо в своей колонке на CaughtOffside.

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"Меня спрашивали о слухах насчет МЛС, но приоритетом Криштиану Роналду всегда было продолжение карьеры в Европе. В августе к нему обратился клуб из Саудовской Аравии, но он хотел продолжать работать в Европе. Пока нет других признаков. Я уверен, что его агент изучит рынок в течение следующих 1-2 месяцев, и мы увидим, что произойдет", – говорится в сообщении.

Напомним, 37-летний Роналду отказался выйти на замену в матче АПЛ против Тоттенхэма. За это Эрик Тэн Хаг отстранил его от тренировок с первой командой и не взял на игру с Челси. Также нападающий заплатит штраф в сумме около миллиона фунтов.

Соглашение Криштиану с МЮ действует до лета 2023-го. В текущем сезоне Роналду сыграл 8 матчей АПЛ, забил 1 гол (во всех турнирах – 12 поединков, 2 гола, 1 ассист).

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