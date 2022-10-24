Чемпіонат світ наближається. Для низки футболістів це буде останній міжнародний турнір у футболці збірної.

До старту світової першості у Катарі залишилося менш як місяць. Для багатьох футболістів цей ЧС стане останнім у кар'єрі. Про ймовірне завершення виступів за збірну натякнула головна зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі. Про шестірку найвідоміших гравців, для яких ЧС-2022 стане фінальною точкою у кар'єрі, – у черговому відео Футбол 24.