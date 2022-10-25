Португальця покарали після матчу з Тоттенхемом, під час якого він достроково демонстративно покинув лаву для запасних, не зігравши жодної хвилини. Після цього клуб відправив Кріштіану тренуватися з молодіжним складом.

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Сьогодні виховання Роналду завершилося. Ерік Тен Хаг провів розмову з 37-річним форвардом і дав дозвіл на повернення в команду, повідомляє BBC. Португалець прибув на тренувальну базу клубу і разом з рештою гравців Манчестер Юнайтед готується до матчу Ліги Європи проти Шерифа.

Нагадаємо, що після приходу Еріка Тен Хага на посаду головного тренера Роналду втратив місце у стартовому складі. В деяких матчах нідерландець взагалі не випускав Кріштіану на поле. Виключенням стала лише Ліга Європи, де форвард лише одного разу не дограв матч до кінця.

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