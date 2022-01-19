Цього тижня представники суперзірки планують зустрітися з новим виконавчим директором клубу – Річардом Арнольдом, повідомляє The Sun.

"Роналду не може все робити самотужки": Рангнік озвучив претензії до партнерів португальця

Агенти Роналду хочуть відверто обговорити умови подальшої співпраці і навіть достроковий розрив контракту. Влітку португалець підписав угоду за схемою 2+1, однак нинішній стан МЮ його неабияк розчарував. Байдуже ставлення окремих партнерів, зміна тренера, анархія у керівництві – такі перспективи зовсім не тішать Роналду, якому у лютому виповниться 37 років. Якщо боси "червоних дияволів" не дадуть нападнику задовільних гарантій розвитку, то він буде розглядати літній перехід у більш амбітний проект. У разі непотрапляння команди до Ліги чемпіонів відхід Кріша стане неминучим.

Додамо, що у поточному сезоні Роналду є найрезультативнішим гравцем Манчестер Юнайтед – 14 голів та 3 асисти у 22 матчах.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба