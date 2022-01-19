"Построение успешной команды и ставка на Криштиану не исключают друг друга. Достижения Роналду за карьеру просто впечатляют: 800 голов в официальных матчах, никто за последние 80-100 лет не показывал подобного. Это демонстрирует, насколько он выдающийся игрок.

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Но в АПЛ самая большая конкуренция среди всех лиг, и Роналду не может делать все самостоятельно. Он – один из важных игроков команды, и именно так Манчестер Юнайтед должен развиваться", – цитирует Рангника Daily Mail.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду является самым результативным игроком "красных дьяволов" – 14 голов и 3 ассиста в 22 матчах.

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