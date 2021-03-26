Криштиану Роналду готов остаться в Турине, но требует купить нового нападающего. Клуб разделяет такое мнение главной звезды команды. Мората и Дибала могут уйти по завершении сезона, а вместо них придут другие игроки.

Роналду готов остаться в Ювентусе – звезда поставил руководству жесткий ультиматум

По информации La Gazzetta dello Sport, основными кандидатами в списке пожеланий Ювентуса являются форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро и Мойзе Кин, выступающий в аренде за ПСЖ, а принадлежащий Эвертону. У 32-летнего аргентинца этим летом заканчивается контракт, а вот за своего бывшего игрока туринцам придется выложить несколько десятков миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Агуэро провел 14 матчей за Манчестер Сити, в которых забил три гола. В активе Кина, который является воспитанником Ювентуса, 15 голов в 29 матчах за ПСЖ.

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