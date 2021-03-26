Кріштіану Роналду готовий залишитися в Турині, але вимагає купити нового нападника. Клуб поділяє таку думку головної зірки команди. Альваро Мората та Пауло Дибала можуть піти по завершенні сезону, а замість них прийдуть інші гравці.

Роналду готовий залишитися у Ювентусі – зірка поставив керівництву жорсткий ультиматум

За інформацією La Gazzetta dello Sport, основними кандидатами у списку побажань Ювентуса є форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро та Мойзе Кін, який виступає в оренді за ПСЖ, а належить Евертону. У 32-річного аргентинця цього літа закінчується контракт, а от за свого колишнього гравця туринцям доведеться викласти кілька десятків мільйонів євро.

Додамо, що у поточному сезоні Агуеро провів 14 матчів за Ман Сіті, в яких забив три голи. В активі Кіна, який є вихованцем Ювентуса, 15 голів у 29 матчах за ПСЖ.

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