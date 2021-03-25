История Криштиану Роналду в Ювентусе может затянуться еще на год.

Португалец не прочь отработать контракт и остаться до 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport .

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Правда, Роналду поставил жесткое условие перед руководством клуба. Во время летнего окна Ювентус обязан усилить состав для борьбы за трофеи. Звезда туринцев в свои 36 не собирается тратить время на затяжные перестройки и переходные сезоны. В мае состоится встреча, на которой стороны обсудят условия дальнейшего сотрудничества.

Напомним, Ювентус сенсационно вылетел от Порту на стадии 1/8 Лиги чемпионов. На внутренней арене также не все в порядке – туринцы идут третьими, отставая на 4 очка от Милана и на 10 от Интера.

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