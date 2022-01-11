"Вчера перед тренировкой я разговаривал с Криштианом и он сказал мне, что в последние дни имел некоторые проблемы.

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Мы решили, что будет разумнее не рисковать в игре, которая может длиться 120 минут, и просто приняли решение дать ему отдохнуть и не привлекать к матчу. У него были проблемы с бедром, с мышцей бедра. Я не думаю, что там что-нибудь серьезное", – цитирует Рангника Marca .

К слову, МЮ минимально обыграл команду Стивена Джеррарда и прошел в 1/16 финала Кубка Англии, где встретится с Мидлсбро.