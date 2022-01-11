Победа Манчестер Юнайтед с двумя отмененными голами в видеообзоре матча против Астон Виллы
00:27 - Читати українською
Манчестер Юнайтед обыграл Астон Виллу в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Манкунианцы вышли на отчетный матч без Криштиану Роналду, который был не готов играть. Это не повлияло на мотивацию Ман Юнайтед, который уже на 8-й минуте открыл счет. Мактоминай воспользовался навесом Фреда.
Манчестер Юнайтед без Роналду выбил Астон Виллу с Кубка Англии – арбитр отменил два гола
Больше хозяева не забивали, а вот Астон Вилла это сделала дважды. Правда, в обоих случаях арбитры отменили взятие ворот. Команда Стивена Джеррарда прекратила борьбу в Кубке Англии. Манчестер Юнайтед в 1/16 финала сыграет против Мидлсбро.
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