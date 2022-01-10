Кубок Англии, 1/32 финала

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 1:0

Гол: Мактоминай, 8

Одно из неожиданностей – отсутствие Криштиану Роналду даже в заявке. Ральф Рангник дал отдохнуть звездному португальцу, потому что тот получил небольшую мышечную травму. И даже без CR7 МЮ начал мощно.

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Уже на 8 минуте трибуны Олд Траффорд радовались. Фред после розыгрыша углового оказался с мячом на правом фланге и идеально забросил в штрафную "вилланов", где открылся Мактоминай и головой переправил мяч в ворота. Эмильяно Мартинес только взглядом его сопровождал. Первый тайм Юнайтед может смело записать себе в актив, ведь часто шел в атаку и демонстрировал великолепный футбол.

После перерыва Манчестер подсел. Это сразу заметила Астон Вилла и... забила. Дважды. Но мячи были отменены. Сначала гол не засчитали после просмотра VAR из-за нарушения правил на Кавани в штрафном МЮ, а затем Буэндия залез в офсайд. Давление на ворота Де Хеа нарастало: Кэш простреливался с метров 20-ти, но Давид парировал мощный выстрел; после удара Воткинса круглый пролетел в нескольких сантиметрах от стойки.

МЮ мог закрывать поединок на 73-й минуте, но удар Гринвуда после смещения с правого фланга отразил Мартинес. Дальше моменты имела только Астон Вилла, но манчестерская оборона выстояла. Финальный свисток Майкла Оливера зафиксировал минимальную победу МЮ. Подопечные Ральфа Рангника шагают в 1/16 финала, где встретятся с Мидлсбро. Поединок состоится в первой трети февраля.

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