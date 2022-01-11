Роналду травмувався перед Кубком Англії – Рангнік повідомив стан португальця
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік пояснив, чому Кріштіану Роналду пропускав поєдинок Кубка Англії проти Астон Вілли (1:0).
"Вчора перед тренування я розмовляв з Кріштіану і він сказав мені, що останніми дням мав деякі проблеми.
Перемога Манчестер Юнайтед з двома скасованими голами у відеоогляді матчу проти Астон Вілли
Ми, зрештою, вирішили, що буде розумніше не ризикувати у грі, яка може тривати 120 хвилин, й просто ухвалили рішення дати йому відпочити і не залучати до матчу. Він мав проблем зі стегном, із м'язом стегна. Я не думаю, що там щось серйозне", – цитує Рангніка Marca.
До слова, МЮ мінімально переграв команду Стівена Джеррарда і пройшов в 1/16 фіналу Кубка Англії, де зустрінеться з Мідлсбро.
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