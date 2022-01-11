"Вчора перед тренування я розмовляв з Кріштіану і він сказав мені, що останніми дням мав деякі проблеми.

Перемога Манчестер Юнайтед з двома скасованими голами у відеоогляді матчу проти Астон Вілли

Ми, зрештою, вирішили, що буде розумніше не ризикувати у грі, яка може тривати 120 хвилин, й просто ухвалили рішення дати йому відпочити і не залучати до матчу. Він мав проблем зі стегном, із м'язом стегна. Я не думаю, що там щось серйозне", – цитує Рангніка Marca.

До слова, МЮ мінімально переграв команду Стівена Джеррарда і пройшов в 1/16 фіналу Кубка Англії, де зустрінеться з Мідлсбро.

Манчестер Юнайтед без Роналду вибив Астон Віллу з Кубка Англії – арбітр скасував аж два голи