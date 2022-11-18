37-летний португалец после резонансного интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал Эрика Тен Хага и руководство, стал персоной нон грата в Манчестер Юнайтед, утверждает The Telegraph .

Манчестер Юнайтед принял меры после скандального интервью Роналду – официальное заявление

Главный тренер сообщил верхушке, что не хочет видеть Криштиану после ЧМ-2022 в клубе и на базе. Именно поэтому, сообщает The Athletic , "красные" дьяволы" продолжают изучать возможность досрочного расторжения контракта с футболистом.

В Манчестере хотят, чтобы это произошло как можно быстрее и аккуратнее, поэтому уже наняли юристов. Не исключено, что МЮ пойдет в суд, ведь считает, что Роналду нарушил условия контракта.

Daily Mail добавляет, что манкунианцы не настроены выплачивать португальцу 16 миллионов фунтов зарплаты, предусмотренной соглашением к лету, и любую компенсацию.

С приходом Эрика Тен Хага Криштиану Роналду стал игроком ротации. В этом сезоне провел всего 16 поединков за МЮ, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.

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