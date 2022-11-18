37-річний португалець після резонансного інтерв'ю Пірсу Моргану, у якому розкритикував Еріка Тен Хага та керівництво, став персоною нон ґрата у Манчестер Юнайтед, стверджує The Telegraph.

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Головний тренер повідомив верхівці, що не хоче бачити Кріштіану після ЧС-2022 у клубі та на базі. Саме тому, інформує The Athletic, "червоні" дияволи" продовжують вивчати можливість дострокового розірвання контракту з футболістом.

У Манчестері хочуть, щоб це сталось якомога швидше й акуратніше, тому вже найняли юристів. Не виключено, що МЮ піде в суд, адже вважає, що Роналду порушив умови контракту.

Daily Mail додає, що манкуніанці не налаштовані виплачувати португальцю 16 мільйонів фунтів зарплатні, передбаченої угодою до літа, та будь-яку компенсацію.

З приходом Еріка Тен Хага Кріштіану Роналду став гравцем ротації. Цього сезону провів усього 16 поєдинків за МЮ, у яких відзначився трьома голами й двома асистами.

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