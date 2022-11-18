"Красные дьяволы" отреагировали на выходки 5-кратного обладателя "Золотого мяча", позволившего себе несколько резких высказываний в адрес клуба.

Манкунианцы, в отличие от Роналду, разнесшего тренера, партнеров и руководство МЮ, демонстрируют более спокойную риторику. Клуб ограничился кратким дипломатическим заявлением – очевидно, окончательного разрешения ситуации придется подождать.

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"Манчестер Юнайтед сегодня (18 ноября – прим. "Футбол 24") утром принял соответствующие меры в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду СМИ.

Мы не будем давать дальнейшие комментарии, пока этот процесс не завершится", – говорится в заявлении на официальном сайте МЮ.

Сейчас 37-летний Роналду находится в лагере сборной Португалии, которая готовится к ЧМ-2022. Контракт нападающего истекает следующим летом, хотя после заявлений Криштиану не исключено, что соглашение расторгнут досрочно.

В сезоне 2022/23 ветеран не является основным игроком "красных дьяволов". Ветеран сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

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