Кумири кількох останніх поколінь уболівальників близькі до сходження з футбольного Олімпу. "Футбол 24" зібрав збірну учасників ЧС-2022, які отримають один з останніх шансів гучно заявити про себе.

Останній чемпіонат світу для Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів

Попри всі скандали, які супроводжували підготовку до Мундіалю в Катарі, для уболівальників цей турнір неодмінно стане особливим. Річ у тому, що це буде останній чемпіонат світу для цілої плеяди зірок. Можливо, останнього покоління справжніх футболістів. Тих, які заворожували своєю грою. Тих, хто хизувався розкішними голами, немислимими фінтами, геніальними передачами, карколомними підкатами та хитрими витівками на футбольному полі, а не кількістю підписників у соцмережах, новими зачісками чи цінником на Transfermarkt.

"Отримає по вухах ще до матчу": унікальний випадок на ЧС-2022 – зіркові брати-одноклубники у різних збірних

У цій статті ми зібрали повноцінну збірну. 26 футболістів, за виступами яких на ЧС-2022 потрібно стежити з особливою увагою. На жаль, не всі перебувають у найкращих кондиціях. Багато хто і досі відіграє провідну роль у своїй національній команді, а хтось отримав запрошення поїхати в Катар більше з поваги, ніж завдяки рівню свого футболу. Проте швидкоплинний формат турніру залишає кожному шанс зробити свою лебедину пісню яскравою.

Гільєрмо Очоа

Вік: 37 років

Країна: Мексика

Статистика у збірній: 131 матч (59 "сухих")

Титули у збірній: Золотий кубок КОНКАКАФ (4 рази)

Суперники на ЧС-2022: Аргентина, Польща, Саудівська Аравія

Здавалося, після ЧС-2014, цей мексиканець опиниться в топ-клубі. Проте Очоа не отримав навіть найменшого шансу. Команди з підвалин іспанської Прімери, французької Ліги 1 та чемпіонат Бельгії. Клубна кар'єра Гільєрмо не склалася. Це факт. Але у своїй збірній – він абсолютний топ.

Кейлор Навас

Вік: 35 років

Країна: Коста-Ріка

Статистика у збірній: 107 матчів (41 "сухий")

Титули у збірній: немає

Суперники на ЧС-2022: Німеччина, Іспанія, Японія

Ще один герой Мундіалю в Бразилії. На відміну від Очоа, Навас таки зробив величезний крок вперед. За 5 сезонів здобув 11 трофеїв у Реалі. Зокрема, тричі виграв Лігу чемпіонів. Але в Катар їде лишень у статусі дублера Доннарумми в ПСЖ.

Уго Льоріс

Вік: 35 років

Країна: Франція

Статистика у збірній: 139 матчів (62 "сухих")

Титули у збірній: Чемпіонат світу, Ліга націй

Суперники на ЧС-2022: Данія, Туніс, Австралія

Дідьє Дешам також викликав Стіва Манданда, але основним, без сумніву, буде Льоріс. Лідер і капітан чинних чемпіонів світу цілком може провести свої останні матчі за збірну. Майк Меньян уже готовий витіснити ветерана.

Мануель Нойєр

Вік: 36 років

Країна: Німеччина

Статистика у збірній: 108 матч (47 "сухих")

Титули у збірній: Чемпіонат світу

Суперники на ЧС-2022: Коста-Ріка, Іспанія, Японія

Основоположник сучасної голкіперської гри сам не приховує, що його міжнародна кар'єра близька до завершення. "Очевидно, це залежатиме від результату турніру. Якщо ми станемо чемпіонами світу, я подумаю про те, щоб попрощатися із національною збірною", – заявив Нойєр.

Дані Алвес

Вік: 39 років

Країна: Бразилія

Статистика у збірній: 124 матчі (8 голів, 21 асист)

Титули у збірній: Копа Амеріка (двічі), Кубок конфедерацій (двічі)

Суперники на ЧС-2022: Швейцарія, Сербія, Камерун

Найтитулованіший футболіст світу вже попрощався з футболом найвищого рівня, але колишні заслуги Дані Алвеса та дефіцит на цій позиції у збірній змусили Тіте взяти наддосвідченого виконавця в Катар.

Пепе

Вік: 39 років

Країна: Португалія

Статистика у збірній: 128 матчів (7 голів, 4 асисти)

Титули у збірній: Чемпіонат Європи, Ліга націй

Суперники на ЧС-2022: Уругвай, Гана, Південна Корея

Одноліток Дані Алвеса, але досі на провідних позиціях в клубі та збірній. Щоправда, останній місяць провів у лазареті. Проте такі дрібниці не хвилюють Фернанду Сантуша – Пепе для нього дуже важливий.

Дієго Годін

Вік: 36 років

Країна: Уругвай

Статистика у збірній: 159 матчів (8 голів, 7 асистів)

Титули у збірній: Копа Амеріка

Суперники на ЧС-2022: Португалія, Гана, Південна Корея

Один із символів збірної Уругваю – капітан та рекордсмен за кількістю зіграних матчів. Останніми роками Годін вже не витримував темпу гри на найвищому рівні. Чотири поспіль переходи вільним агентом за три роки – зайве підтвердження. Зрештою, Дієго їде в Катар, і це головне.

Ян Вертонген

Вік: 35 років

Країна: Бельгія

Статистика у збірній: 141 матч (9 голів, 6 асистів)

Титули у збірній: немає

Суперники на ЧС-2022: Хорватія, Канада, Марокко

Присутність Вертонгена у заявці (власне, як і Алдервейрелда) демонструє одну з головних проблем збірної Бельгії – нестачу хороших захисників серед молодого покоління. Роберто Мартінесу залишається лише сподіватися на досвід перевірених бійців.

Тьягу Сілва

Вік: 38 років

Країна: Бразилія

Статистика у збірній: 109 матчів (7 голів, 5 асистів)

Титули у збірній: Копа Амеріка, Кубок конфедерацій

Суперники на ЧС-2022: Швейцарія, Сербія, Камерун

Лідер і ватажок, який близький до завершення кар'єри. У нинішньому сезоні Сілва вже відверто не витримує темпу АПЛ. На ЧС-2022 такої інтенсивної гри не буде, а за рівнем футбольного інтелекту Тьягу може дати фору дуже багатьом.

Ніколас Отаменді

Вік: 34 роки

Країна: Аргентина

Статистика у збірній: 92 матчі (4 голи, 2 асисти)

Титули у збірній: Копа Амеріка, Фіналіссіма

Суперники на ЧС-2022: Польща, Мексика, Саудівська Аравія

Зважаючи на поточну форму цього футболіста та дефіцит гравців на цю позицію у збірній Аргентини, не візьмемося стверджувати, що Отаменді не буде на Мундіалі в Північній Америці. Проте залишатися на цьому рівні до 38 років ой як непросто.

Жорді Альба

Вік: 33 роки

Країна: Іспанія

Статистика у збірній: 86 матчів (10 голів, 19 асистів)

Титули у збірній: Чемпіонат Європи

Суперники на ЧС-2022: Німеччина, Коста-Ріка, Японія

Вік ніби й дозволяє грати ще не один рік, але Альба дуже стрімко втрачає форму. Для Барселони він уже перестає бути важливим гравцем. У збірній – не так. Жорді був лідером європейської кваліфікації за кількістю створених гольових моментів. Власне, саме за атакувальні дії Луїс Енріке й цінує цього захисника.

Серхіо Бускетс

Вік: 34 роки

Країна: Іспанія

Статистика у збірній: 139 матчів (2 голи, 9 асистів)

Титули у збірній: Чемпіонат світу, Чемпіонат Європи

Суперники на ЧС-2022: Німеччина, Коста-Ріка, Японія

Дуже схожа ситуація у ще одного гравця Барселони. Бускетс – це мозковий центр, але дуже повільний та зовсім не безгрішний. В Іспанії вже є молодь, яка дозволить безболісно попрощатися з капітаном, але вже після прїздки в Катар.

Анхель Ді Марія

Вік: 34 роки

Країна: Аргентина

Статистика у збірній: 123 матчі (25 голів, 24 асисти)

Титули у збірній: Копа Амеріка, Олімпійські ігри, Фіналіссіма

Суперники на ЧС-2022: Польща, Мексика, Саудівська Аравія

Досі здатен демонструвати гру топ-рівня, коли не лікується. Інша справа, що Анхель дедалі більше часу проводить в лазареті. Подекуди навіть більше, ніж на футбольному полі.

Андреас Гуардадо

Вік: 36 років

Країна: Мексика

Статистика у збірній: 179 матчів (28 голів, 31 асист)

Титули у збірній: Золотий кубок КОНКАКАФ (3 рази)

Суперники на ЧС-2022: Аргентина, Польща, Саудівська Аравія

Капітан, рекордсмен за кількістю зіграних матчів за збірну. Людина, без якої важко уявити мексиканську команду. Єдине, чого не вистачає Гуардадо, – яскравої клубної кар'єри. При всій повазі до Байєра та ПСВ.

Лука Модріч

Вік: 37 років

Країна: Хорватія

Статистика у збірній: 154 матчі (23 голи, 24 асисти)

Титули у збірній: немає

Суперники на ЧС-2022: Бельгія, Канада, Марокко

Попередній Мундіаль приніс Модрічу "Золотий м'яч". Минуло 4 роки, а Лука так і залишається надважливим гравцем збірної Хорватії. Досвідчений хавбек досі здатен самостійно змінювати долю матчів.

Еден Азар

Вік: 31 рік

Країна: Бельгія

Статистика у збірній: 122 матчі (33 голи, 36 асистів)

Титули у збірній: немає

Суперники на ЧС-2022: Хорватія, Канада, Марокко

Один із наймолодших виконавців у нашому списку. Останні кілька років через численні травми Азар майже не грає навіть за клуб. З такою динамікою до наступного чемпіонату світу Еден може попрощатися з футболом узагалі, не кажучи вже про збірну.

Томас Мюллєр

Вік: 33 роки

Країна: Німеччина

Статистика у збірній: 118 матчів (34 голи, 40 асистів)

Титули у збірній: Чемпіонат світу

Суперники на ЧС-2022: Коста-Ріка, Іспанія, Японія

Гравець Баварії – найкращий бомбардир (10 голів) чемпіонатів світу серед чинних футболістів. І це з урахуванням, що Мюллєр на російських полях не забивав. Відтоді Томас пройшов шлях від вигнання до повернення. Ось кому точно є, що доводити.

Олів’є Жиру

Вік: 36 років

Країна: Франція

Статистика у збірній: 114 матчів (49 голів, 13 асистів)

Титули у збірній: Чемпіонат світу

Суперники на ЧС-2022: Данія, Туніс, Австралія

Олів'є марить рекордом Тьєррі Анрі. Лише три м'ячі віддаляють форварда Мілана від бомбардирського рекорду збірної Франції. Сумнівно, що в Катарі Жиру отримає багато шансів покращити свою статистику, але це саме той гравець, який здатен знайти свій момент там, де більшість його навіть не помітить.

Карім Бензема

Вік: 34 роки

Країна: Франція

Статистика у збірній: 97 матчів (37 голів, 20 асистів)

Титули у збірній: Ліга націй

Суперники на ЧС-2022: Данія, Туніс, Австралія

Ось, власне, і причина, чому в Жиру буде мало шансів. Бензема отримав помилування і відразу залізобетонне місце в складі. Карім лише одного разу їздив на чемпіонат світу. В Бразилії Франція дійшла до чвертьфінала, а Бензема був найкращим гравцем тієї збірної (3 голи та 4 асисти). Тепер амбіції чинного володаря "Золотого м'яча" дещо вищі.

Роберт Лєвандовскі

Вік: 34 роки

Країна: Польща

Статистика у збірній: 134 матчі (76 голів, 29 асистів)

Титули у збірній: немає

Суперники на ЧС-2022: Аргентина, Мексика, Саудівська Аравія

Зважаючи на ставлення Лєвандовскі до свого тіла, ЧС-2022 стане для нього останнім, лише якщо на наступний Польща не кваліфікується. Ймовірність не така вже й мізерна. Роберт лише вдруге їде на Мундіаль і спробує нарешті відзначитися дебютним голом.

Гарет Бейл

Вік: 33 роки

Країна: Уельс

Статистика у збірній: 138 матчів (29 голів, 22 асисти)

Титули у збірній: немає

Суперники на ЧС-2022: Англія, США, Іркан

За чутками, Гарет взагалі уже міг завершити кар'єру. Успішна кваліфікація на ЧС-2022 була єдиною мотивацією продовжувати. Збірна Уельсу не була на таких турнірах понад 60 років. До Катару Бейл їде в статусі чемпіона МЛС.

Едінсон Кавані

Вік: 35 років

Країна: Уругвай

Статистика у збірній: 131 матч (56 голів, 17 асистів)

Титули у збірній: Копа Амеріка

Суперники на ЧС-2022: Португалія, Гана, Південна Корея

Поки ще найкращий бомбардир в історії ПСЖ після відходу з Манчестер Юнайтед встиг залікувати травму, забити кілька голів за Валенсію і знову травмуватися. Ушкодження, схоже, не дуже серйозне, адже Кавані у заявці.

Луїс Суарес

Вік: 35 років

Країна: Уругвай

Статистика у збірній: 133 матчі (66 голів, 38 асистів)

Титули у збірній: Копа Амеріка

Суперники на ЧС-2022: Португалія, Гана, Південна Корея

Суарес їде в Катар у статусі вільного агента. Він допоміг рідному Насьйоналю, в який повернувся лише на кілька місяців, стати чемпіоном і набрав хорошу форму (8 голів у 14 матчах) перед чемпіонатом світу.

Неймар

Вік: 30 років

Країна: Бразилія

Статистика у збірній: 121 матч (75 голів, 55 асистів)

Титули у збірній: Кубок конфедерацій, Олімпійські ігри

Суперники на ЧС-2022: Швейцарія, Сербія, Камерун

Нею лише 30, а він вже втомився від тиску в професіональному футболі. Бразилець уже не один раз заявляв, що чемпіонат світу в Катарі може стати для нього останнім. Особливо, якщо турнір завершиться тріумфом пентакампеонів.

Ліонель Мессі

Вік: 35 років

Країна: Аргентина

Статистика у збірній: 164 матчі (90 голів, 51 асист)

Титули у збірній: Копа Амеріка, Олімпійські ігри, Фіналіссіма

Суперники на ЧС-2022: Польща, Мексика, Саудівська Аравія

Лео вже має трофей зі збірною, але "золото" Мундіалю залишається надважливою і максимально бажаною ціллю. Підбір гравців у збірній Аргентини такий, що в Катарі цілком може відбутися "коронація" Мессі.

Кріштіану Роналду

Вік: 37 років

Країна: Португалія

Статистика у збірній: 191 матч (117 голів, 43 асисти)

Титули у збірній: Чемпіонат Європи, Ліга націй

Суперники на ЧС-2022: Уругвай, Гана, Південна Корея

Найкращий бомбардир на рівні збірних проводить жахливий клубний сезон. Проте можете не сумніватися, що Роналду віддасть максимум своїй збірній. Інша справа, як на команду вплине скандальне інтерв'ю капітана. Щонайменше, Бруну Фернандеш не дуже задоволений.