Роналду оценил назначение Пирло на пост главного тренера Ювентуса

Назначение Андреа Пирло наставником Юве может повлиять на будущее Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду положительно отреагировал на приход Андреа Пирло на тренерский мостик туринцев, сообщает Calciomercato.

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Работа под руководством 41-летнего специалиста привлекает португальского форварда Юве. Таким образом, смена тренера "Старой Синьоры" имеет шанс убедить Криштиану остаться в Турине, ведь по слухам, нападающий размышляет над сменой клуба после вылета Ювентуса из Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Серии А Роналду провел 33 матча, в которых отметился 31-м голом и 6-ю ассистами, чем помог туринцам завоевать золотые медали турнира.

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