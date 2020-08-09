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Роналду оценил назначение Пирло на пост главного тренера Ювентуса

20:00 - Читати українською
Роналду оценил назначение Пирло на пост главного тренера Ювентуса
Криштиану Роналду та Андреа Пирло / Фото Getty Images

Назначение Андреа Пирло наставником Юве может повлиять на будущее Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду положительно отреагировал на приход Андреа Пирло на тренерский мостик туринцев, сообщает Calciomercato.

Роналду может покинуть Ювентус – агент португальца уже начал переговоры с другим топ-клубом

Работа под руководством 41-летнего специалиста привлекает португальского форварда Юве. Таким образом, смена тренера "Старой Синьоры" имеет шанс убедить Криштиану остаться в Турине, ведь по слухам, нападающий размышляет над сменой клуба после вылета Ювентуса из Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Серии А Роналду провел 33 матча, в которых отметился 31-м голом и 6-ю ассистами, чем помог туринцам завоевать золотые медали турнира.

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