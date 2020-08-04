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Дибала стал лучшим игроком сезона Серии А

20:05 - Читати українською
Дибала стал лучшим игроком сезона Серии А
Пауло Дибала Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду имеет очередной повод для разочарования.

Пауло Дибала получил почетное звание самого полезного игрока чемпионата Италии сезона 2019/20, сообщает официальный сайт туринцев.

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В прошлом розыгрыше Серии А 26-летний аргентинец провел 33 матча, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами. Такая результативность Пауло позволила Ювентусу завоевать 9-й подряд титул внутреннего чемпионата.

Напомним, прошлогодним лучшим игроком Серии А был партнер Дибалы в Ювентусе – Криштиану Роналду.

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Криштиану Криштиану Роналду Пауло Пауло Дибала Ювентус Ювентус Италия
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