Дибала стал лучшим игроком сезона Серии А

Пауло Дибала получил почетное звание самого полезного игрока чемпионата Италии сезона 2019/20, сообщает официальный сайт туринцев.

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В прошлом розыгрыше Серии А 26-летний аргентинец провел 33 матча, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами. Такая результативность Пауло позволила Ювентусу завоевать 9-й подряд титул внутреннего чемпионата.

Напомним, прошлогодним лучшим игроком Серии А был партнер Дибалы в Ювентусе – Криштиану Роналду.

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