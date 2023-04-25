Роналду сенсационно вылетел из Кубка Саудовской Аравии от экс-игрока Карпат – роскошная бисиклета стала роковой
Аль-Наср завершил выступления в Королевском кубке чемпионов. Все из-за поражения от Аль-Вахды, которая почти тайм играла в меньшинстве.
Королевский кубок чемпионов, полуфинал
Аль-Наср – Аль-Вахда – 0:1
Гол: Богель, 23
Удаление: Аль-Хафит, 53 (вторая желтая, Аль-Вахда)
Причин для волнения у Роналду перед матчем не должно быть, ведь соперник был простой – Аль-Вахда застряла над зоной вылета в чемпионате. Однако произошло по-другому.
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На экваторе тайма номинальные гости получили право на угловой, атака вторым темпом завершилась роскошной бисеклетой Богеля! А сразу после перерыва Аль-Вахда осталась в меньшинстве.
Аль-Наср давил и сумел нанести 24 удара по воротам. Создал несколько суперострых моментов и Роналду, однако отличиться хоть одним голом не сумел. Криштиану уже 3 матча подряд без результативных действий. К слову, в составе Аль-Вехды на поле был Карим Йода – бывший полузащитник львовских Карпат.
"Рыцари Неджда" прекратили борьбу уже за второй трофей – в январе вылетели из Суперкубка Саудовской Аравии от Аль-Иттихада на стадии полуфинала. Теперь остается надеяться только на чемпионат, где команда Роналду идет второй, отставая от лидера на 3 пункта.
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Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Вахда: