Аль-Наср завершил выступления в Королевском кубке чемпионов. Все из-за поражения от Аль-Вахды, которая почти тайм играла в меньшинстве.

Королевский кубок чемпионов, полуфинал

Аль-Наср – Аль-Вахда – 0:1

Гол: Богель, 23

Удаление: Аль-Хафит, 53 (вторая желтая, Аль-Вахда)

Причин для волнения у Роналду перед матчем не должно быть, ведь соперник был простой – Аль-Вахда застряла над зоной вылета в чемпионате. Однако произошло по-другому.

Роналду узнал официальное решение в скандале с неприличным жестом – звезде угрожал арест

На экваторе тайма номинальные гости получили право на угловой, атака вторым темпом завершилась роскошной бисеклетой Богеля! А сразу после перерыва Аль-Вахда осталась в меньшинстве.

Al Nassr 0-1 AlWahda in the Saudi King Cup. Watch the amazing lone goal scored from a bicycle kick!#النصر_الوحدة #السعودية pic.twitter.com/7ZGWan5teK — AlAudhli العوذلي (@AAudhli) April 24, 2023

Аль-Наср давил и сумел нанести 24 удара по воротам. Создал несколько суперострых моментов и Роналду, однако отличиться хоть одним голом не сумел. Криштиану уже 3 матча подряд без результативных действий. К слову, в составе Аль-Вехды на поле был Карим Йода – бывший полузащитник львовских Карпат.

"Рыцари Неджда" прекратили борьбу уже за второй трофей – в январе вылетели из Суперкубка Саудовской Аравии от Аль-Иттихада на стадии полуфинала. Теперь остается надеяться только на чемпионат, где команда Роналду идет второй, отставая от лидера на 3 пункта.

Роналду проиграл после смены тренера – экс-форвард МЮ решил судьбу встречи, Криштиану получил желтую за удивительный фол

Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Вахда: