Аль-Наср припинив виступи у Королівському кубку чемпіонів. Все через поразку від Аль-Вахди, яка майже тайм грала у меншості.

Королівський кубок чемпіонів, півфінал

Аль-Наср – Аль-Вахда – 0:1

Гол: Богель, 23

Вилучення: Аль-Хафіт, 53 (друга жовта, Аль-Вахда)

Причин для хвилювання у Роналду перед матчем не мало бути, адже суперник був доволі простий – Аль-Вахда застрягла над зоною вильоту у чемпіонаті. Проте сталось по-іншому.

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На екваторі тайму номінальні гості отримали право на кутовий, атака другим темпом завершилась розкішною бісіклетою Богеля! А одразу по перерві Аль-Вахда залишилась у меншості.

Al Nassr 0-1 AlWahda in the Saudi King Cup. Watch the amazing lone goal scored from a bicycle kick!#النصر_الوحدة #السعودية pic.twitter.com/7ZGWan5teK — AlAudhli العوذلي (@AAudhli) April 24, 2023

Аль-Наср тиснув і зумів завдати аж 24 удари по воротах. Створив кілька супергострих моментів і Роналду, проте відзначитись бодай одним голом не зумів. Кріштіану вже 3 матчі поспіль без результативних дій. До слова, у складі Аль-Вехди на полі був Карім Йода – колишній півзахисник львівських Карпат.

"Лицарі Неджда" припинили боротьбу вже за другий трофей – у січні вилетіли з Суперкубка Саудівської Аравії від Аль-Іттіхада на стадії півфіналу. Тепер залишається сподіватись лише на чемпіонат, де команда Роналду йде другою, відстаючи від лідера на 3 пункти.

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Відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль-Вахда: