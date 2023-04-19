Аль-Наср уступил Аль-Хилялю в матче 25-го тура, а Роналду отметился в негативном свете. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии 2022/23, 25-й тур

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0

Голы: Игало, 42, (пен.), 62, (пен.)

Аль-Наср продолжает преследовать Аль-Иттихад в борьбе за чемпионство, поэтому для этого необходимо было побеждать Аль-Хиляль (четвертое место в первенстве). Команда Роналду недавно сменила тренера, что явно не пошло на пользу Аль-Насру, ведь первый тайм завершился победой Аль-Хиляля – Игало реализовал пенальти.

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После перерыва дела Аль-Насра не улучшились. Сначала Роналду пошел на очень странный фол, буквально запрыгнув на соперника и взяв того в захват. А на 62-й минуте Игало, который в свое время успел поиграть за МЮ, оформил дубль, реализовав пенальти. Этот гол стал решающим во встрече.

Таким образом, Аль-Наср остался вторым с 53 очками (Аль-Иттихад имеет игру в запасе), а Аль-Хиляль с 49 пунктами улучшил свои позиции в топ-4.

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