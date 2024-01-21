"Что я думаю о "Золотом мяче" и награде The Best от ФИФА? Думаю, эти награды в каком-то смысле теряют свой авторитет. Это не означает, что Месси, Холанд или Мбаппе не заслуживают их. Просто я больше не верю в такие награды, несмотря на то, что я выиграл в номинациях на Globe Soccer Awards.

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Есть факты и цифры, которые не обмануть. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что есть объективные цифры", – цитирует Роналду Record.

Напомним, по итогам прошлого года "Золотой мяч" и приз The Best получил аргентинец Лионель Месси. Globe Soccer Awards лучшим игроком признали Эрлинга Холланда.

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