"Що я думаю про "Золотий м'яч" та нагороду The Best від ФІФА? Гадаю, ці нагороди в якомусь сенсі втрачають свій авторитет. Це не означає, що Мессі, Холанд або Мбаппе не заслуговують на них. Просто я більше не вірю в такі нагороди, попри те, що я виграв у номінаціях на Globe Soccer Awards.

Роналду поповнив колекцію нагород, вигравши у трьох номінаціях Globe Soccer Awards

Є факти та цифри, які не обдурити. Вони не можуть відібрати у мене, наприклад, нагороду найкращого бомбардира світу у 2023 році. Тому що є об'єктивні цифри", – цитує Роналду Record.

Нагадаємо, за підсумками минулого року "Золотий м'яч" та приз The Best отримав аргентинець Ліонель Мессі. Globe Soccer Awards найкращим гравцем визнали Ерлінга Холанда.

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