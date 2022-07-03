Опытный португалец не разделяет позиции руководства клуба в трансферной политике. У 37-летнего Роналду нет проблем с Эриком Тен Хагом, но нападающий все равно хочет уйти из Манчестер Юнайтед из-за отсутствия амбиций у клуба и кадрового усиления состава. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Роналду заявил о намерении покинуть Манчестер Юнайтед – три клуба уже выходили на португальца

Пока Манчестер Сити и Ливерпуль уже подписали нескольких новичков, МЮ до сих пор не оформил ни одного трансфера. Роналду хочет бороться за трофеи, но не видит этой возможности с нынешним составом манкунианцев. Именно поэтому форвард заявил о намерении сменить клуб, о чем стало известно накануне.

Правда, руководство Манчестер Юнайтед не желает отпускать португальца, контракт которого действует еще год. В клубе верят, что ветеран все-таки останется в команде. В то же время, агент игрока Жорже Мендеш уже работает над возможными вариантами перехода Роналду.

Напомним, год назад Криштиану вернулся в Ман Юнайтед из Ювентуса. За сезон 2021/22 португалец провел 38 поединков во всех турнирах, отличился 24 голами и 3 результативными передачами.

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