Досвідчений португалець не поділяє позиції керівництва клубу у трансферній політиці. У 37-річного Роналду немає проблем з Еріком Тен Хагом, але нападник все одно хоче піти з Манчестер Юнайтед через відсутність амбіцій у клубу та кадрового підсилення складу. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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Поки Манчестер Сіті та Ліверпуль вже підписали кількох новачків, МЮ досі не оформив жодного трансферу. Роналду хоче боротися за трофеї, але не бачить цієї можливості з нинішнім складом манкуніанців. Саме тому форвард заявив про намір змінити клуб, про що стало відомо напередодні.

Щоправда, керівництво Манчестер Юнайтед не хоче відпускати португальця, контракт якого діє ще рік. У клубі вірять, що ветеран таки залишиться в команді. Водночас агент гравця Жорже Мендеш вже працює над можливими варіантами переходу Роналду.

Нагадаємо, рік тому Кріштіану повернувся у Ман Юнайтед з Ювентуса. За сезон 2021/22 португалець провів 38 поєдинків у всіх турнірах, відзначився 24 голами й 3 результативними передачами.

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