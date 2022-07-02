Криштиану Роналду, похоже, хочет продолжить свою карьеру в команде, которая будет играть в Лиге чемпионов.

37-летний португалец обратился к руководству "красных дьяволов" с просьбой отпустить его в другую команду, если МЮ получит "удовлетворительное предложение", сообщает The Times .

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Решение Роналду связано исключительно с желанием до конца своей карьеры играть в Лиге чемпионов. В общей сложности Криштиану участвует в ЛЧ уже 19 кампаний подряд. Манкунианцы в сезоне 2022/23 будут играть в ЛЕ, втором по престижности евротурнире, где ноги португальца еще не было.

Как утверждает Relevo , на CR7 выходило три клуба: Челси, Наполи и Бавария. Правда, последние не будут предпринимать серьезных шагов, пока не разрешат вопрос о продаже Роберта Левандовски в Барселону.

В минувшем сезоне Роналду провел за Ман Юнайтед 38 поединков во всех турнирах, отличившись 24 голами и 3 результативными передачами.

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