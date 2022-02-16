Далеко не все футболисты Манчестер Юнайтед готовы мириться с влиянием Криштиану Роналду.

Магуайр, Рашфорд и остальные английские игроки недовольны посягательствами португальца на роль единственного лидера, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Роскошный гол Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

Роналду пришел только летом, но сразу же начал диктовать свои условия в коллективе. Вокруг 37-летней звезды также формируется группировка лояльных игроков, поэтому раздевалка может расколоться на несколько частей. Неопределенность с постоянным главным тренером лишь усложняет ситуацию.

Добавим, что именно Роналду является самым результативным игроком МЮ в текущем сезоне – 15 голов и 3 ассиста в 28 матчах.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба