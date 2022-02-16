Роскошный гол Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0
09:35 - Читати українською
Манчестер Юнайтед обыграл Брайтон в рамках 18-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
90+7’ Бруну Фернандеш
Льюис Данк 54’
54’ Льюис Данк
90+7’ Бруну Фернандеш
По итогам первого тайма забитый гол больше заслуживали "чайки", которые так и не смогли конвертировать свое преимущество в цифры на табло. А вот после перерыва за дело взялся Роналду. Роскошный индивидуальный гол португальца.
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Криштиану еще и ассист мог оформить, но Бруну с выгодной позиции пробил очень неудачно. В конце концов, Фернандеш нашел свой гол, поставив точку в матче. Победа принесла Ман Юнайтед 43 очка и подняла в топ-4 АПЛ, Брайтон с 33 пунктами – девятый.
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