По итогам первого тайма забитый гол больше заслуживали "чайки", которые так и не смогли конвертировать свое преимущество в цифры на табло. А вот после перерыва за дело взялся Роналду. Роскошный индивидуальный гол португальца.

Манчестер Юнайтед в большинстве одолел Брайтон и поднялся в топ-4 АПЛ – Роналду прервал шестиматчевую безголевую серию

Криштиану еще и ассист мог оформить, но Бруну с выгодной позиции пробил очень неудачно. В конце концов, Фернандеш нашел свой гол, поставив точку в матче. Победа принесла Ман Юнайтед 43 очка и подняла в топ-4 АПЛ, Брайтон с 33 пунктами – девятый.