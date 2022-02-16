Далеко не всі футболісти Манчестер Юнайтед готові миритися з впливом Кріштіану Роналду.

Магуайр, Рашфорд і решта англійських гравців невдоволені зазіханнями португальця на роль єдиного лідера, інформує журналіст Крістіан Фальк.

Розкішний гол Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

Роналду прийшов лише влітку, але відразу почав диктувати свої умови в колективі. Навколо 37-річної зірки також формується угрупування лояльних гравців, тому роздягальня може розколотися на кілька частин. Невизначеність з постійним головним тренером лише ускладнює ситуацію.

Додамо, що саме Роналду є найрезультативнішим гравцем МЮ у поточному сезоні – 15 голів та 3 асисти у 28 матчах.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба