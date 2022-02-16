За підсумками першого тайму на забитий гол більше заслуговували "чайки", які так і не змогли конвертувати свою перевагу в цифри на табло. А от по перерві за справу взявся Роналду. Розкішний індивідуальний гол португальця.

Манчестер Юнайтед у більшості здолав Брайтон і піднявся у топ-4 АПЛ – Роналду перервав шестиматчеву безгольову серію

Кріштіану ще й асист міг оформити, але Бруну з вигідної позиції пробив дуже невдало. Зрештою, Фернандеш таки знайшов свій гол, поставивши крапку в матчі. Перемога принесла Ман Юнайтед 43 очки і підняла у топ-4 АПЛ, Брайтон з 33-ма пунктами – дев'ятий.