Розкішний гол Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0
09:35 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед обіграв Брайтон в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
90+7’ Бруну Фернандеш
Льюїс Данк 54’
54’ Льюїс Данк
90+7’ Бруну Фернандеш
За підсумками першого тайму на забитий гол більше заслуговували "чайки", які так і не змогли конвертувати свою перевагу в цифри на табло. А от по перерві за справу взявся Роналду. Розкішний індивідуальний гол португальця.
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Кріштіану ще й асист міг оформити, але Бруну з вигідної позиції пробив дуже невдало. Зрештою, Фернандеш таки знайшов свій гол, поставивши крапку в матчі. Перемога принесла Ман Юнайтед 43 очки і підняла у топ-4 АПЛ, Брайтон з 33-ма пунктами – дев'ятий.
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